Integrantes del Club de Rodeo de la Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) participan en la Copa Internacional Universitaria de Barriles y Rodeo, realizada en las instalaciones de la Unión Ganadera, en Casas Grandes, Chihuahua.

Durante esta competencia, las y los estudiantes universitarios demostraron sus habilidades, disciplina y preparación en las distintas actividades del rodeo, al representar a su Facultad en un encuentro que reúne a jóvenes deportistas en torno a una de las tradiciones más representativas del norte del país.

La participación de los integrantes del club refleja el compromiso de la comunidad estudiantil con el deporte y la preservación de las tradiciones chihuahuenses, al mantener vigente una práctica que combina destreza, valentía, conocimiento del ganado y una estrecha relación entre el jinete y su caballo.

Además de su dimensión deportiva, el rodeo constituye una expresión de identidad y arraigo cultural, en la que convergen la historia y las costumbres del campo, así como el respeto por los animales y las actividades propias de la vida vaquera.

Con esta participación, la FZyE impulsa la formación integral de sus estudiantes y fortalece los espacios donde las nuevas generaciones pueden desarrollar sus habilidades, representar a la institución y preservar las tradiciones que forman parte de la identidad regional.