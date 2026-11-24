Como parte de la estrategia “Juntos por la Sierra Tarahumara”, el Gobierno del Estado realizó en Matachí una jornada para entregar apoyos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Durante este ejercicio de atención itinerante, la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI) proporcionó 200 apoyos de maíz y frijol, así como 200 cobijas.

Por su parte, el DIF Estatal contribuyó con la distribución de 89 paquetes alimenticios y la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) con otros 100.

Asimismo, la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) otorgó 179 paquetes de útiles escolares y 77 mochilas para la comunidad estudiantil, mientras que la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) puso a disposición 100 kits en apoyo al sector productivo y combate al Gusano Barrenador del Ganado.

En esta jornada estuvieron presentes el secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón Carrillo, y el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Jesús Carrillo.