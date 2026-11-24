* La obra se conforma de 120 piezas creadas por Personas Privadas de la Libertad

Como parte de los trabajos implementados por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para impulsar la Reinserción Social en los centros penitenciarios (Ceresos), se llevó a cabo la inauguración de la exposición de arte: *“Caminos, creando nuevas historias a través del arte”*, una obra colectiva de pinturas creadas por Personas Privadas de la Libertad.

El evento se llevó a cabo durante la tarde del 23 de noviembre en las instalaciones del Museo Casa de Juárez, en la capital, donde el subsecretario del Sistema Penitenciario, Ricardo Fernández , resaltó la importancia de visibilizar ante la sociedad las acciones y el trabajo que se desarrollan al interior de los CERESOS del Estado.

La obra consta de *120 piezas* creadas por PPL que forman parte de los CERESOS en todo el Estado, incluyendo los femeniles, así como los Centros de Reinserción Social para Adolescentes Infractores (CERSAI).

Durante la ceremonia de apertura estuvieron presentes también representantes del Servicio Estatal de Empleo, Secretaría de Cultura y del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Asimismo, se realizó un recorrido por las instalaciones del museo, donde además se expusieron una serie de obras tipo artesanía, creadas también por PPL, principalmente con materiales como madera.

Cabe señalar que todas las pinturas y artesanías exhibidas se encuentran a la venta, con el objetivo de recabar fondos destinados a las personas que trabajaron en las obras, manteniendo así una remuneración económica para los PPL.

La Dirección de Reinserción Social del Sistema Penitenciario informó además que dicha exposición permanecerá abierta hasta el próximo martes 1 de diciembre y estará abierta al público en general.

La SSPE reafirma su compromiso con la reinserción social, a través de programas que permitan impulsar la creatividad, la participación y el trabajo en equipo, y con ello, mantener espacios de tranquilidad y colaboración al interior de los Ceresos.