El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría General de Gobierno y con recursos provenientes del Fideicomiso Estatal de Desastres Naturales, dispersó diversos apoyos en comunidades del municipio de Satevó, que resultaron afectadas por las lluvias registradas durante el mes de septiembre.

Personal operativo de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) participó en estas acciones, encargado de apoyar en trasladar insumos destinados a beneficiar a cerca de 11 familias de las comunidades de Los Veranos, Agua Caliente y Boca del Río.

Entre los apoyos contemplados se encuentran materiales para la rehabilitación y mejoramiento de viviendas, como láminas, cemento, impermeabilizante, polines, pintura y block, así como cobijas, kits de limpieza, despensas, refrigeradores, estufas, mesas, bases para cama y colchones individuales y matrimoniales.

Estas acciones tienen como propósito contribuir a la recuperación de las condiciones de vida de las familias que presentaron afectaciones derivadas de las precipitaciones, de esta manera permitirán atender sus necesidades prioritarias.

El Gobierno del Estado, a través de las distintas dependencias involucradas, refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada para brindar atención y acompañamiento a las comunidades que enfrentan situaciones de emergencia o afectaciones ocasionadas por fenómenos naturales.

La Coordinación Estatal de Protección Civil continuará colaborando en las acciones de apoyo a la población, bajo el compromiso de salvaguardar la integridad y el bienestar de las familias chihuahuenses.