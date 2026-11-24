El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (Cecytech) presentó su Informe de Actividades 2022–2026, con los principales avances en materia académica, laboral, tecnológica y de infraestructura en sus 52 planteles de 35 municipios.

Su directora general, Adriana Ruiz, destacó que durante este periodo se actualizaron los marcos normativos de la institución con la emisión de su primer Estatuto Orgánico en más de tres décadas, además de alcanzar un 98 por ciento de cumplimiento en control interno y entregar 4 mil 28 títulos técnicos pendientes.

En materia académica, se abrieron seis carreras técnicas enfocadas en Inteligencia Artificial, Robótica y Electromovilidad, que actualmente cuentan con 2 mil 587 estudiantes. Asimismo, 417 jóvenes se incorporaron al modelo de Educación Dual y se alcanzó una eficiencia terminal del 88 por ciento.

Como parte de las acciones de vinculación, el Colegio se integró a la Global Electronics Association, convirtiéndose en el primer subsistema de educación media superior en formalizar esta adhesión.

En infraestructura, se realizaron 127 obras de mejora y equipamiento, con una inversión de 163 millones 200 mil pesos. Entre las acciones destacan la rehabilitación del plantel Cecytech 22 Ayuntamiento, la adquisición de mil 387 equipos de cómputo y la ampliación de los comedores estudiantiles, que benefician a mil 769 jóvenes.

En el ámbito estudiantil, la institución obtuvo reconocimientos nacionales e internacionales en disciplinas científicas, culturales, deportivas y tecnológicas, entre ellos un campeonato mundial de robótica en Beijing, China. Además, Chihuahua alcanzó el tercer lugar nacional en colocación laboral de egresados de los subsistemas Cecyte, con una tasa de empleabilidad del 40.1 por ciento.

La ceremonia contó con la presencia de Guillermo Márquez, subsecretario de Educación Media Superior y Superior; Ulises Fernández, secretario de Innovación y Desarrollo Económico, y Joceline Vega, presidenta del Congreso del Estado, entre otras autoridades.

Al concluir, Adriana Ruiz agradeció el respaldo del personal administrativo y docente, alumnado, familias, instituciones y sectores que contribuyeron al desarrollo de la institución durante estos cuatro años.