• Al día 28 de la estrategia, más de 10 mil pacientes han sido operados en el turno nocturno y en fin de semana.

• Entre los resultados destacan 74 equipos de alta tecnología en operación y surtimiento de recetas de 94.7 por ciento.

En el día 28 del plan 12 acciones en 120 días, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registra avances para mejorar las condiciones laborales del personal y fortalecer el equipamiento y mantenimiento de las unidades médicas, con la basificación de 4 mil 119 trabajadores eventuales, así como la contratación de 332 médicas y médicos especialistas, informó el director general, Zoé Robledo.

Durante la conferencia en Palacio Nacional que encabezó la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se realizó un enlace al Hospital General Regional (HGR) No. 200 de Tecámac, Estado de México, donde el secretario general del IMSS, Jorge Gaviño Ambriz, encabezó la entrega de 425 plazas para personal de la entidad, entre médicos especialistas, personal de enfermería, paramédicos, técnicos, servicios generales y de limpieza e higiene.

El doctor Fernando Fraga Ramos, cirujano oncólogo que recibió su adscripción al hospital en Tecámac, afirmó que recibir su base significa culminar un sueño y un largo camino con siete años de formación como médico general, cuatro años de cirugía general y tres años de cirugía oncológica; “me siento muy orgulloso de formar parte del IMSS, voy a dar mi mayor esfuerzo para contribuir a la salud de los y las mexicanas”.

Respecto a la incorporación de médicas y médicos especialistas, Zoé Robledo indicó que la convocatoria que se anunció para noviembre continuará abierta y se realizarán procesos de contratación todos los días miércoles hasta el cierre del plan de 120 días.

Dijo que de la meta para adquirir 125 nuevos equipos de alta tecnología, 74 ya fueron instalados y brindan atención a pacientes, esto es un avance del 59 por ciento; detalló que dos de los tres aceleradores lineales nuevos están en funcionamiento, ocho tomógrafos y 63 mastógrafos que han dado cerca de 57 mil atenciones a mujeres.

También se realizó un enlace al Hospital General de Zona (HGZ) No. 1-A “Dr. Antonio de Mucha Macías”, conocido como “Venados”, de la Ciudad de México, donde se instaló por primera vez un tomógrafo.

La directora de Prestaciones Médicas del IMSS, doctora Alva Santos Carrillo, detalló que este equipo de 256 cortes cuenta con la más alta gama para integrar imágenes complejas en 28 segundos y hacer diagnósticos precisos de patologías en apoyo a Código Cerebro, patologías complejas de abdomen y tumores; “así mejoramos la atención, agilizamos los servicios y seguimos transformando al Instituto Mexicano del Seguro Social”.

En ese sentido, la directora del HGZ No. 1-A, doctora Patricia Suárez Ortega, agradeció la instalación del tomógrafo que permitirá realizar hasta 150 estudios al día y evitar 30 traslados diarios de pacientes a otras unidades médicas.

En su informe, el director general del IMSS destacó que se han realizado 10 mil 170 cirugías adicionales durante fines de semana y jornadas nocturnas, se mantienen abiertas las agendas de consulta de especialidad para el cierre del año y en diciembre comenzará la recepción de nuevo equipamiento médico y mobiliario hospitalario.

Explicó que a partir del 1 de diciembre iniciará la contratación de personal para cubrir los periodos vacacionales, a fin de garantizar la continuidad de los servicios y evitar la suspensión de consultas.

Detalló que el surtimiento de medicamentos en farmacias alcanza 94.7 por ciento y en dos entidades del país ya supera el 95 por ciento. Para fortalecer el abasto, dijo, se realizó una compra emergente de cinco millones de piezas de fármacos, principalmente para el tratamiento de diabetes e hipertensión.

Asimismo, destacó la adquisición emergente de 2.9 millones de piezas de material de curación para atender las necesidades de los servicios al interior de los hospitales, a través del esquema de receta colectiva.

Respecto a la incorporación de equipo médico móvil, el director general del IMSS indicó que esta acción registra un avance del 35 por ciento y ya se encuentran en funcionamiento los nuevos ultrasonidos, electrocardiógrafos y monitores de signos vitales, cuya distribución inició desde el almacén de Vallejo.

Anunció que en diciembre llegarán mil 81 nuevas máquinas de anestesia y resaltó la adquisición de mil 806 monitores de signos vitales, conocidos como robotinas, para la atención en pisos de hospitalización.

En cuanto a la renovación de mobiliario hospitalario, Zoé Robledo indicó que se registra un avance del 35 por ciento. Informó que, en coordinación con la Secretaría de Salud, se adquirieron seis mil 194 camas de hospital, cinco mil 851 camillas y nuevos sillones para áreas de Urgencias, cuya recepción iniciará en diciembre.

En materia de mantenimiento hospitalario, destacó un avance del 41 por ciento, con 381 reparaciones concluidas, y anunció la implementación de un gestor vía WhatsApp que permitirá a las trabajadoras y los trabajadores reportar fallas en equipos e instalaciones, dar seguimiento a cada caso hasta su resolución y eliminar la necesidad de realizar estos trámites mediante oficios.

Como parte de las acciones para mejorar la atención en Urgencias, indicó que dos mil 148 trabajadoras y trabajadores serán destinados a estos servicios mediante el proceso de basificación.

También resaltó los resultados de la plataforma “Infórmate de tu familiar”, que ha sido utilizada por 17 mil personas, quienes han recibido cerca de 215 mil mensajes directos sobre el estado de salud de sus familiares en áreas de Urgencias y hospitalización.

“Vamos a buen ritmo”, expresó Zoé Robledo, al reiterar que el Instituto continuará informando sobre los avances de esta estrategia hasta el próximo 24 de febrero de 2027.

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