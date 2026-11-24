El Secretario de Seguridad Pública del Estado, Luis Aguirre, participó en el lanzamiento de la Línea Anticorrupción de la Fiscalía General del Estado (FGE), iniciativa orientada a fortalecer los mecanismos de denuncia ciudadana y promover la integridad en el servicio público.

Durante el evento, el titular de la SSPE destacó la importancia de impulsar acciones coordinadas entre las instituciones para prevenir y combatir conductas que vulneren la legalidad y la confianza de la ciudadanía.

La puesta en marcha de esta herramienta permitirá facilitar la denuncia de posibles actos de corrupción, además de fortalecer la rendición de cuentas y la responsabilidad en el ejercicio de la función pública.

Como testigos de este lanzamiento estuvieron presentes el Fiscal Anticorrupción del Estado de Chihuahua, Abelardo Valenzuela, el secretario de la Función Pública del estado de Chihuahua es Roberto Javier Fierro Duarte, el Auditor Superior del Estado, Héctor Alberto Acosta Félix.

También acudieron áreas de de la SSPE como Asuntos Internos, Normatividad, Logística, Secretariado Ejecutivo.

La SSPE reconoce la importancia de la participación ciudadana y refrenda su compromiso de colaborar con las instituciones para que toda denuncia sea un paso hacia la legalidad y el fortalecimiento de la confianza pública.