• _La detección oportuna permite prevenir complicaciones como la cirrosis y el cáncer de hígado_

La Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua exhorta a las personas que hayan estado expuestas a situaciones de riesgo a realizarse una prueba de detección de hepatitis C, aun cuando no presenten algún síntoma. Esta infección afecta al hígado y puede avanzar durante años sin causar padecimientos.

En lo que va del año, se han aplicado 37 mil 80 pruebas de detección de hepatitis C en la entidad, de las cuales 830 arrojaron un resultado reactivo. Estas cifras subrayan la importancia de continuar con las acciones de detección oportuna y seguimiento médico.

A través del Programa Estatal de VIH, Infecciones de Transmisión Sexual y Virus de la Hepatitis C, la dependencia ofrece orientación y pruebas gratuitas en sus unidades de salud y en los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits) de Chihuahua y Ciudad Juárez.

El virus se transmite principalmente por contacto con sangre de una persona con la infección. Entre las situaciones de riesgo se encuentran compartir agujas o jeringas y realizarse tatuajes o perforaciones con instrumental sin esterilizar.

Los abrazos, los besos, compartir alimentos o utensilios y la convivencia cotidiana no se consideran actividades de riesgo de transmisión.

La detección comienza con una prueba rápida que identifica anticuerpos contra el virus. Si el resultado es reactivo, se realiza un estudio de carga viral para confirmar si la infección se encuentra activa. Una vez confirmado el diagnóstico, el personal de salud orienta a la persona y da seguimiento para iniciar el tratamiento que corresponda.

Los antivirales de acción directa pueden curar la hepatitis C en la gran mayoría de los casos. En Chihuahua, las personas sin seguridad social pueden acceder de manera gratuita al diagnóstico y al tratamiento a través del Programa Nacional de Eliminación de Hepatitis C.

Para solicitar una prueba u obtener información, la población puede acudir de lunes a viernes a las siguientes sedes; Chihuahua, en la calle Ejército Mexicano número 3707, colonia Centro, de 8:00 a 20:00 horas y en Ciudad Juárez, se ubica en la avenida Paseo Triunfo de la República número 3530, colonia Partido Escobedo, de 8:00 a 15:00 horas.

La Secretaría de Salud recomienda evitar compartir objetos punzocortantes de uso personal y verificar que el instrumental empleado en tatuajes, perforaciones y otros procedimientos esté debidamente esterilizado.