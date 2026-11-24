• En conferencia organizada por COPARMEX Chihuahua, el historiador destacó el papel decisivo de los chihuahuenses en la construcción democrática de México a partir de 1986.

• Convocó al empresariado y a la sociedad civil a estar a la altura de su legado histórico, impulsando la participación ciudadana, la observación electoral y los debates entre candidatos.

(Chihuahua, Chih., a 24 de noviembre de 2026). – Por su relevancia histórica en la construcción de la democracia mexicana y el movimiento ciudadano que emergió durante el proceso electoral de 1986, Chihuahua representa simbólicamente “la joya de la corona”, afirmó el historiador, escritor e intelectual mexicano Enrique Krauze, quien hizo un llamado a los chihuahuenses a asumir su responsabilidad histórica y garantizar que las elecciones de 2027 sean impecables.

Lo anterior durante el desayuno-conferencia “México, una construcción centenaria”, organizado por COPARMEX Chihuahua, que reunió a empresarios y asistentes de la sociedad civil, en un espacio de reflexión sobre la historia de México, los desafíos de su democracia y la importancia de la participación ciudadana en la construcción del futuro del país.

Krauze destacó que Chihuahua ocupa un lugar privilegiado en la historia política y social de México, al considerar que fue precisamente en esta entidad donde, hace 40 años, comenzó a gestarse una nueva etapa democrática, impulsada por una sociedad civil activa, comprometida y decidida a defender sus libertades y derechos políticos.

“Aquí nació el espíritu de democracia en México”, expresó el historiador, al recordar sus visitas a Chihuahua durante la década de los ochenta y sus encuentros con empresarios, académicos, estudiantes, trabajadores, líderes sociales, representantes religiosos y actores políticos de distintas corrientes ideológicas, quienes protagonizaron un movimiento ciudadano que trascendió las fronteras del estado y del país.

El escritor recordó también su cercanía con figuras como Luis H. Álvarez y Francisco Barrio, así como la participación que tuvo en la organización de una carta suscrita por 20 intelectuales que solicitaron la anulación de las elecciones de 1986, cuya difusión alcanzó a importantes medios de comunicación internacionales.

Subrayó que la llama democrática encendida entonces en Chihuahua no se apagó, sino que contribuyó a despertar la conciencia democrática en otras regiones del país. Asimismo, reconoció el carácter, la cultura del esfuerzo, el orgullo regional y la vocación federalista que históricamente han distinguido a los chihuahuenses.

En el contexto de los desafíos que, a su juicio, enfrenta actualmente la democracia mexicana, Krauze convocó a los distintos sectores de la sociedad chihuahuense a no quedarse atrás del legado construido por las generaciones que lucharon por la democracia hace cuatro décadas.

“Ustedes no pueden quedarse atrás de lo que ocurrió hace 40 años”, enfatizó, al señalar la importancia de garantizar un proceso electoral impecable en 2027.

En este sentido, respaldó las iniciativas de participación ciudadana impulsadas por COPARMEX Chihuahua y destacó tres acciones fundamentales: promover el voto para que Chihuahua sea un referente nacional en participación electoral, fortalecer la observación ciudadana de las elecciones e impulsar la realización de debates entre candidatos.

Por su parte, el presidente de COPARMEX Chihuahua, Jorge Treviño Portilla, destacó que conocer y comprender la historia de México resulta indispensable para identificar los aciertos y errores del pasado, entender las circunstancias actuales y construir mejores condiciones para el futuro del estado y del país.

El dirigente empresarial refrendó el compromiso de COPARMEX Chihuahua con la participación ciudadana rumbo a 2027, destacando los trabajos para promover debates que permitan contrastar propuestas, ideas y planes de gobierno, así como la construcción de pactos y compromisos que respondan a las verdaderas necesidades de Chihuahua.

Treviño Portilla invitó al empresariado y a la sociedad a asumir un papel activo en la construcción del futuro de México. “Dejemos de ser simples testigos de la historia a ser protagonistas de nuestra historia”, expresó.

Con este encuentro, COPARMEX Chihuahua refrenda su compromiso con el fortalecimiento de la cultura democrática, la participación ciudadana y la construcción de un futuro de desarrollo económico, social e institucional para Chihuahua y México.

COPARMEX Chihuahua agradeció el respaldo de las empresas que hicieron posible la realización de este encuentro: Patrocinadores Diamante: Interceramic, Grupo Soles, Alsuper, American Industries, Grupo CR3, Transportes Vita, DALSA, Grupo Cano y GCC. Patrocinador Oro: Seguridad Planeada. Patrocinadores Plata: Mobil, Grupo Bafar, DEMSA, Isuzu, PROESMMA, Televisa, REGENSA y ESJ.