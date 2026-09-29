Recolectaron 55 toneladas de basura tras programa de reciclaje

Con el objetivo de fomentar la cultura del reciclaje entre la ciudadanía, el Gobierno del Estado en conjunto con el Gobierno Municipal de Chihuahua, recopiló un total de 55 toneladas de residuos con el programa Chihuahua Recicla 2026, ejercicio llevado a cabo el pasado viernes 25 y sábado 26 del presente en la Plaza del Ángel de la capital del Estado.

Gabriel Valdez, titular de la SDUE, detallo que “en esta edición se recabaron 3.2 toneladas de vidrio, 3.7 de papel, 1.5 de cartón, en electrónicos 45 toneladas y de PET 1.6, haciendo un total de 55 toneladas de material durante los dos días del desarrollo del programa anual, el cual lo llevamos a cabo entre nuestra dependencia, la Dirección de Servicios Públicos Municipales, empresas participantes y jóvenes de instituciones educativas”.

José Luis de la Madrid, responsable del ejercicio por parte del Municipio de Chihuahua, enfatizó que “la cifra recolectada este año superó con creces los números de la edición anterior, pues en 2025 se acopió un total de 35.47 toneladas, es decir, casi 20 toneladas más este 2026, números que son muy alentadores, ya que es basura que no irá a parar a nuestro Relleno Sanitario.

Parte fundamental de este evento, detalló Valdez Juárez, “es lograr crear conciencia en la ciudadanía de la necesidad de hacer del reciclaje una práctica cotidiana con el objetivo de cuidar nuestro entorno; separar una botella, guardar el papel y el cartón, o entregar un aparato electrónico en desuso, evita que esos materiales terminen mezclados con la basura y permite canalizarlos para su manejo y aprovechamiento”.

Por su lado el Director de Servicios Públicos Municipales, De la Madrid Téllez, explicó que “tras recibir todo lo antes mencionado, se contabilizó la donación a la ciudadanía de un total de mil 300 árboles de especies como Ébano, Fresno, Encino, Palo verde, Mezquite, Huizache, Palma abanico, Pirúl común y Siempre viva, diversidad que vendrá a sumar en nuestra capital, al macizo arbolado que hoy tenemos y que debemos de conservar para tener en un mediano y largo plazo, una ciudad verde, una ciudad con vida; por esto agradecemos a los chihuahuenses su respuesta de apoyar en este tipo de eventos, la cual nos demuestra lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos”.