El PT que se deslinda de encuesta que eligió a Cruz es la cúpula en el estado, no el PT de Chihuahua: América Aguilar

Ante el comunicado que publicó la dirigencia estatal del Partido del Trabajo, en el cual desconoció el resultado de la encuesta que eligió a Cruz Pérez Cuéllar como coordinador de la 4T, la diputada local América Aguilar dijo que es “lamentable”, y que el PT que no está de acuerdo con la designación de Cruz es el de la cúpula, no el de Chihuahua en general.

“Sin duda es lamentable el comunicado que da el PT estatal, sí hay una mesa de negociación nacional, sí se están viendo temas de encuestas de algunos estados que el PT está pidiendo y tiene dudas acerca de esto. Yo lo que te diría es que al final se ratificó lo que yo había estado declarando anteriormente. El PT de Chihuahua ya habló, el PT de Chihuahua habló en las encuestas y eso evidentemente ya se reflejó en la designación que se hizo como coordinador de Cruz Pérez Cuéllar”, expresó Aguilar Gil.

La legisladora local argumentó que “el PT que se está deslindando del resultado es el PT de la cúpula del estado, y el PT que habla a nivel nacional es el coordinador de los diputados en la Cámara, que es un compañero originario de Michoacán que no conoce nada de Chihuahua”.