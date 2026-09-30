¡Precaución! Habrá modificación vial en carriles laterales y centrales del periférico de la Juventud en sentido norte-sur

Se llevará a cabo a partir del próximo sábado 3 de octubre

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 30 de septiembre de 2026.- El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, emite una alerta vial por cambios en la circulación en rampas de acceso de carriles centrales y laterales del periférico de la Juventud en sentido norte a sur, esto como parte de las estrategias para una circulación más fluida en la zona donde actualmente se construye la Gaza de Incorporación.

Esta adecuación vial se llevará a cabo a partir del próximo sábado 3 de octubre, por lo que se invita a la ciudadanía a tomar precauciones e identificar correctamente los movimientos:

Habilitación de acceso a carriles laterales (sentido norte-sur sobre periférico de la Juventud)

Si se transita hacia la zona del Reliz, se pide a la ciudadanía tomar con anticipación la lateral del periférico de la Juventud.

A la altura del S-Mart pasando la avenida Politécnico Nacional se habilitará un acceso directo a los carriles laterales con el objetivo de brindar mayor espacio y fluidez a los vehículos que se dirigen hacia la zona del Reliz.

Para evitar accidentes, el acceso desde los carriles laterales hacia los centrales quedará inhabilitado en ese punto.

Último acceso a carriles centrales (Rumbo a Silvestre Terrazas / Salida a Cuauhtémoc):

Si se requiere continuar por los carriles centrales del periférico de la Juventud hacia la glorieta de la avenida Silvestre Terrazas o con rumbo al Municipio de Cuauhtémoc, se debe considerar que el ultimo acceso a carriles centrales será a altura de la gasolinera ubicada en Paseos Vistas del Sol, justo antes de llegar a Fashion Mall.

Es importante tomar en cuenta que el acceso de los carriles centrales del periférico de la Juventud hacia la lateral con destino al boulevard Ortiz Mena estará fuera servicio para garantizar un ordenamiento vial en la zona.

Con el fin de salvaguardar la integridad de peatones, conductores y trabajadores se recomienda seguir el señalamiento preventivo y tomar precauciones, además de anticipar 20 minutos la salida a sus destinos.

El Gobierno Municipal agradece a la ciudadanía por la paciencia y el apoyo durante la realización de los trabajos, reiterando que las molestias son temporales, pero los beneficios permanentes.