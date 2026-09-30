Fortalecen Estado y Municipio de Meoqui atención a familias

La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), en coordinación con el Municipio de Meoqui, inauguró el Comedor Comunitario de NutriChihuahua “Eulalio Gómez Flores”, puso en marcha el Programa de Ocupación Temporal y entregó apoyos a familias en situación de vulnerabilidad.

El titular de la dependencia, Jesús Carrillo, informó que el nuevo comedor atenderá diariamente a más de 50 personas con platillos gratuitos y de alto valor nutricional.

El espacio lleva el nombre de Eulalio Gómez Flores, en reconocimiento a su labor altruista y a la donación del terreno donde actualmente se ubica el parque La Amistad.

Con una inversión de 850 mil pesos, el Programa de Ocupación Temporal beneficiará a 120 personas, quienes realizarán trabajos de limpieza y mejoramiento en caminos, parques, escuelas y espacios comunitarios.

Como parte de la jornada, se entregaron kits maternales, de primera infancia y didácticos para niñas y niños. Además, Carrillo otorgó al DIF Municipal paquetes de higiene y alimentación para personas en condición de movilidad y familias jornaleras, con productos no perecederos y de fácil preparación, así como artículos de higiene personal.

El secretario destacó la coordinación con el Municipio de Meoqui para ampliar la cobertura de los programas sociales y reconoció el trabajo de la alcaldesa Miriam Soto.

Por su parte, la presidenta municipal agradeció el respaldo del Gobierno del Estado y la colaboración de la SDHyBC para atender a los sectores que más lo necesitan.