Cruz fue una imposición, no tomaron en cuenta a los de izquierda de cepa; con Bonilla hubo un completo consenso: Joss Vega

Joss Vega, presidenta del Congreso y en su calidad de diputada integrante del Grupo Parlamentario del PAN, reiteró que Cruz Pérez Cuéllar fue una imposición, debido que no tomaron en cuenta a los de izquierda de cepa, además de descartar que con Marco Bonilla hubiera dedazo, al recalcar que con él existió un completo consenso.

“Más que mencionar el tema del pasado, ayer lo dije claramente, creo que también debieron haber tomado en cuenta a estos morenistas y a estos que son de izquierda de cepa y de base. Entonces, cada quien puede tener sus opiniones y no hay ningún problema”, señaló Vega Vargas respecto a la elección de Pérez Cuéllar como coordinador estatal de Morena.

“Pero parece ser que no, porque entonces hubo una imposición por parte de Morena desde el centro. Ahora están en el proceso de esta operación cicatriz, ya tendrán que hacer lo que corresponde a cada partido y nosotros desde la Presidencia, lo que nos corresponde hacer cada uno en sus distritos, diputadas, diputados y por supuesto legislar de la mejor manera para los chihuahuenses”.

Asimismo, la diputada Joss Vega aclaró que respecto a la elección de Marco Bonilla como coordinador político estatal del PAN, “hubo un completo consenso, unidad y gran aceptación por todo el panismo”.