Invitan a empresas chihuahuenses a pre-registrarse para participar en FOODEX JAPAN 2027

El Gobierno del Estado, a través de las secretarías de Desarrollo Rural (SDR) y de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), invita a empresas del sector agroalimentario interesadas en ampliar sus mercados y explorar oportunidades de comercialización internacional, a realizar su pre-registro para participar en FOODEX JAPAN 2027.

Esta es una de las principales exposiciones internacionales de alimentos y bebidas de Asia y un punto de encuentro entre compañías, compradores, distribuidores y profesionales de la industria alimentaria a nivel mundial.

Su edición número 52 se llevará a cabo del 9 al 12 de marzo de 2027, en el centro de exposiciones Tokyo Big Sight, en Tokio, Japón.

A través de esta iniciativa, la SDR y la SIDE buscan identificar a empresas chihuahuenses con productos agroalimentarios que cuenten con potencial para incursionar en nuevos mercados y establecer vínculos comerciales internacionales.

Durante la edición 2026, compañías de Chihuahua como Honey Hive, Botanas Deli Eva, Kiowa Global, Ribé, Noyer Grill y Don Paulino Sotol, presentaron sus productos ante compradores y distribuidores internacionales, además de tomar parte en reuniones de negocio y actividades de promoción.

La asistencia a FOODEX JAPAN representa una oportunidad para que las empresas chihuahuenses fortalezcan la promoción de sus productos, conozcan tendencias del mercado internacional y generen nuevos contactos comerciales.

La edición 2026 registró más de 3 mil empresas expositoras y más de 4 mil espacios de exhibición, de acuerdo con cifras oficiales de la organización.

Las empresas interesadas pueden realizar su pre-registro en el siguiente formulario: https://l1nk.dev/bpigsw9

El pre-registro permitirá identificar y conocer las características de sus productos, a fin de dar seguimiento al proceso de selección y participación correspondiente.