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Motociclista resulta lesionado tras chocar contra pick up en la colonia Centro

Un motociclista resultó con lesiones de consideración luego de impactarse contra una pick up en el cruce de las calles Coronado y 43, donde agentes de la Policía Vial acudieron para tomar el reporte correspondiente.

El accidente ocurrió cuando el conductor de una motocicleta Honda, tipo utilitaria, circulaba de poniente a oriente sobre la calle Coronado, mientras que una pick up Ford F-200, de color rojo, transitaba de norte a sur por la calle 43.

Al llegar al crucero, regulado por señalamiento de cuatro altos, ambas unidades colisionaron, provocando que el motociclista saliera proyectado varios metros debido a la fuerza del impacto.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria y, debido a la consideración de sus lesiones, trasladarlo a un hospital para recibir atención médica.

Elementos de la Policía Vial se hicieron cargo del accidente y realizaron las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrió el choque y deslindar responsabilidades.

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