Proyecto de semaforización tomaría 2 años en concluirse, en espera de conocer proyecto final

El secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo Vázquez dio a conocer que el proyecto de semaforización para la ciudad de Chihuahua tomaría 2 años en concluirse, por lo que la inversión necesaria se proyectaría en dos Presupuestos de Egresos.

No obstante, dijo que aún no se conoce la inversión total que llevaría el proyecto pues están a la espera de que Ficosec entregue la propuesta final.

En abril de este año se llevó la primera reunión entre el sector privado y la gobernadora Maru Campos, con la intención de plantearle la necesidad de mejorar la movilidad en la capital, particularmente en lo que refiere a la semaforización.

El primer planteamiento contemplaba una inversión cercana a los 455 millones para la renovación de 300 semáforos que se solventarían con el recurso adicional obtenido del incremento al Impuesto Sobre Nómina (ISN).

Entre las propuestas se incluye la colocación de semáforos inteligentes en las principales vialidades, sensores, cámaras y telemetría para ajustar los tiempos de cruce en función del tráfico vehicular.