La Corte convalidó el narcopacto de Morena y la 4T al tumbar blindaje electoral: GPPAN

Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara la invalidez de la reforma a la Ley Electoral del Estado, la cual blindaba las elecciones de la injerencia del crimen organizado, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de Chihuahua, Alfredo Chávez, expresó que esta resolución convalida el narcopacto de Morena y la 4T.

“Vamos a esperar, yo entiendo que fuimos notificados hace unas horas, el día de ayer no fuimos notificados por la Corte, primero decirte que vamos a acatar los mandatos de la Corte. Pero eso no significa que vamos a claudicar en la defensa de los chihuahuenses de que el crimen organizado no penetre nuestras instituciones y sobre todo, no llegue al Palacio de Gobierno. Morena con esto avaló el narcopacto. ¿Cómo es posible? Yo puedo entender que una reforma electoral se puede impugnar, pero cómo es posible que Morena impugne el blindaje electoral. Que dicho sea de paso, ellos no votaron y sus aliados sí. Entonces, yo estoy totalmente en desacuerdo de lo que hizo la Corte, porque la Corte quiere maquillar las cosas. Cuidado, porque la narrativa de Morena será que la Corte actúa conforme a derecho, eso es falso”, argumentó Alfredo Chávez.

El coordinador de la fracción parlamentaria insistió que “con esto, la Corte convalidó el narcopacto del gobierno a los más altos niveles de este país, quiso maquillar nuestra redacción y prácticamente nos dejó sin dientes a los ciudadanos para poder castigar a los narcopolíticos. Esa es la realidad. Yo puedo entender que la Corte nos exija la legislación en el tema de intervención extranjera, que no estamos de acuerdo, porque la verdadera intervención en los procesos electorales viene del crimen organizado, entonces vamos a esperar, a analizar la sentencia y vamos a esperar también lo que ha dicho ya la Gobernadora, y yo felicito a la Gobernadora, porque este tema, si alguien lo ha dicho a nivel nacional en un país donde la concentración de poder es tanto, donde el miedo al gobierno es tanto, yo sí celebro que una Gobernadora se atreva a decirle narcopacto al narcopacto y narcopolítica a la narcopolítica”.

“Nosotros vamos a analizar esta iniciativa que ha dicho la Gobernadora y también vamos a hacer lo propio como Grupo Parlamentario. Yo me dedicaré a platicar con los demás Grupos Parlamentarios para poder blindar Chihuahua, y una cosa no está peleada con la otra. La Corte no nos va a hacer claudicar. Nosotros tendremos una legislación para blindar al estado de Chihuahua, y si nos la quieren volver a impugnar, pues nos veremos en la impugnación. Yo sí quiero hacer una denuncia, y la denuncia es que Morena fue a litigar a la Corte a través del escritorio”, enfatizó Chávez Madrid.