Vinculado a proceso por agresión con arma blanca a trabajador del Ayuntamiento

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Juan Manuel C. G., por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, en perjuicio de una víctima masculina.

El agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, acreditó con datos de prueba la probable responsabilidad del imputado, ante el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, conocedor de la causa penal 2824/2026.

De acuerdo con la investigación ministerial, a Juan Manuel C. G., agredió con un hacha, en al menos cuatro ocasiones, a un trabajador del Ayuntamiento, cuando ambos discutieron en la Plaza de Armas de la ciudad de Chihuahua, el 22 de septiembre del año en curso, hechos por los que fue detenido en flagrancia.

Hoy miércoles, en la continuación de la audiencia inicial, el Órgano jurisdiccional resolvió la situación jurídica del imputado, misma que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva, estableciéndose un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

El trabajo de esta representación social, muestra el compromiso de sus agentes, para formular de manera pronta la justicia y otorgar la seguridad de los ciudadanos que se ven expuestos a una acción que atenta a su integridad física y moral.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).