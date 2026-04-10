Recibe sentencia por el robo de una motocicleta en Parral

La Fiscalía de Distrito Zona Sur, obtuvo una sentencia condenatoria de dos años de prisión, dictada en contra del imputado Adrián M. V., alias “El Lolo”, por el robo de una motocicleta ocurrido en la ciudad de Parral.

Derivado de la carga probatoria expuesta por esta representación social, el acusado solicitó la terminación anticipada del proceso penal seguido en su contra mediante un procedimiento especial abreviado, en el que aceptó su responsabilidad en los referidos hechos.

La investigación ministerial establece que el 13 de junio de 2025, el hoy sentenciado se apoderó de una motocicleta marca Italika, línea Ft150, modelo 2025, de color negro, que estaba estacionada al exterior de un domicilio de la colonia PRI.

Adrián M.V. fue detenido mediante orden de aprehensión en agosto de 2025 por elementos de la Agencia Estatal de Investigación que lo pusieron a disposición de esta Fiscalía para ejercer la acción penal en su contra.

Con dicho antecedente, el órgano jurisdiccional que atendió la causa penal, dictó al imputado la referida pena privativa de la libertad y le negó el beneficio de la condena condicional.

Esta representación social refrenda su compromiso con la aplicación de la justicia para resarcir el daño patrimonial a las víctimas y aplicar el castigo a los responsables de los delitos.