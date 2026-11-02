Recibe IMSS Chihuahua equipo de electrocardiógrafo de alta gama para HGSZ No. 17 de Anáhuac

• Forma parte de las accione de la estrategia nacional 12 acciones en 120 días.

• Beneficiará a más de 10 mil derechohabientes adscritos a esta unidad hospitalaria.

Como parte de la estrategia nacional 12 Acciones en 120 Días, impulsada por el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), maestro Zoé Robledo Aburto, en Chihuahua se recibió un equipo de electrocardiógrafo de alta gama para el Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 17 de Anáhuac.

La incorporación de este equipo permitirá ampliar los recursos disponibles para realizar estudios de diagnóstico y contribuirá a fortalecer la atención médica a más de 10 mil derechohabientes adscritos a esta unidad hospitalaria.

El electrocardiógrafo fue instalado en el servicio de urgencias; es de la marca Philips, mediante el cual se pueden realizar electrocardiogramas, que son fundamental para confirmar diagnóstico en pacientes con posible infarto al miocardio; para integrar el protocolo para pacientes con cirugías programadas y para la estrategia nacional denominada Código Infarto.

La entrega de estos equipos forma parte de la primera distribución nacional de 47 dispositivos médicos especializados, destinados a 39 hospitales de 19 entidades del país.

El IMSS refrenda su compromiso de continuar atendiendo las necesidades identificadas en sus unidades médicas y fortalecer la infraestructura hospitalaria en beneficio de la población derechohabiente.

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