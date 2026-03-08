Rechazan que López Obrador fuera internado en hospital militar

Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México, no se encuentra internado en un hospital militar de la Ciudad de México.

Fuente de la Defensa niegan el ingreso de @lopezobrador_ al Hospital Central Militar. Permanece en su finca de Palenque. — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) March 7, 2026

Así lo detallaron fuentes de la Secretaría de la Defensa Nacional al periodista Joaquín López-Dóriga la tarde de este sábado 7 de marzo de 2026.

“Fuente de la Defensa niegan el ingreso de @lopezobrador_ al Hospital Central Militar. Permanece en su finca de Palenque”, apuntó.

La aclaración surge tras la difusión de versiones que sugerían un traslado médico de López Obrador a la capital del país por una supuesta afección cardíaca. No obstante, la fuente de la Defensa citada por López-Dóriga asegura que no ha habido registro de ingreso ni actividad que confirme dichas especulaciones en el nosocomio militar.

Hasta el momento, ninguna autoridad oficial del Gobierno federal o familiares cercanos al expresidente han emitido un comunicado adicional sobre su estado de salud o actividades recientes, manteniendo la versión de que se encuentra en su lugar de residencia habitual tras su retiro de la vida pública.

El coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier, pidió no creer las versiones en redes sociales acerca de una hospitalización del político tabasqueño en las últimas horas.

“Es absolutamente falso que el ex presidente @lopezobrador_, fundador y líder del Movimiento Regeneración Nacional @PartidoMorenaMx, haya ingresado al hospital militar como se ha venido afirmando. Digan No a los falsarios y a las fake news”, indicó por medio de un mensaje en su cuenta en X.

Con información de López-Dóriga Digital