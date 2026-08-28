Rechazan Joss Vega y Diputados del PAN regreso de fotomultas en Chihuahua

La diputada Joss Vega, presidenta de la Comisión de Obras, Servicios Públicos, y Desarrollo y Movilidad Urbana, rechazó a nombre del Grupo Parlamentario del PAN la posibilidad de volver a implementar fotomultas en Chihuahua y señaló que el uso de tecnología debe enfocarse en prevenir accidentes y mejorar la seguridad vial, sin convertirse en un sistema automático de sanciones para los conductores.

La legisladora precisó que las reformas recientes en materia de movilidad endurecieron las sanciones contra conductas que ponen en riesgo a otras personas, como el exceso de velocidad, pero no autorizaron el regreso de las fotomultas. La legislación permite utilizar herramientas tecnológicas para apoyar la vigilancia y la prevención vial, mientras que el procedimiento que anteriormente regulaba las fotoinfracciones permanece derogado.

“Una cosa es usar tecnología para prevenir accidentes y salvar vidas, y otra muy distinta regresar a las fotomultas. Chihuahua ya vivió ese esquema y conocemos los problemas que generó”, señaló Vega. El modelo anterior provocó inconformidades entre automovilistas, incluidos casos de varias sanciones relacionadas con un mismo hecho.

La diputada sostuvo que la seguridad vial puede fortalecerse con vigilancia, educación, señalización, infraestructura y tecnología para detectar zonas de riesgo. Añadió que cualquier cambio al reglamento debe dar certeza a los conductores, permitir corregir errores y mantener la prevención de accidentes como prioridad, sin convertir las sanciones en un mecanismo de recaudación.