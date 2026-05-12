Rechaza Harfuch intervención de CIA en explosión en Tecámac

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, rechazó que la CIA haya participado en operativo antinarco en Tecámac, Edomex, como afirmó CNN. Crédito: Especial

“El Payín” murió tras una explosión de su camioneta en Tecámac, Edomex. Crédito: Especial

Tras la versión de que agentes de la CIA participaron en un operativo contra cárteles en Tecámac, Estado de México, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, rechazó que esta situación haya ocurrido.

Harfuch se refiere a la explosión de un vehículo en marzo pasado sobre la vía federal México-Pachuca, en la que murió Francisco Beltrán, “El Payín”, y que según fuentes dijeron a CCN, fue un asesinato selectivo facilitado por agentes estadounidenses.

“El Gobierno de México rechaza categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar, justificar o sugerir la existencia de operaciones letales, encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en territorio nacional”, expresó el funcionario federal.

Destacó que bajo estos principios ambos gobiernos han logrado avances contra el crimen organizado trasnacional con detenciones de objetivos relevantes, aseguramientos de droga, armas, precursores químicos, de laboratorios clandestinos y de recursos financieros y bienes vinculados a estructuras criminales.

“En México, las acciones operativas corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas competentes. Cualquier cooperación internacional se limita al intercambio de información, coordinación institucional y mecanismos formales establecidos por el Gobierno de México, particularmente a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y las instituciones del Gabinete de Seguridad”, añadió.

Apenas entre el 17 y 18 de abril, se reportó que agentes de la CIA habrían participado en un operativo antinarco encabezado por la Fiscalía General de Chihuahua en el Municipio de Morelos, lo cual desató críticas contra la Gobernadora María Eugenia Campos (PAN) por presunta violación a la soberanía nacional.

En ese operativo, en el cual aseguraron al menos seis narcolaboratorios del Cártel de Sinaloa (CDS) en la Sierra Tarahumara, se presume que dos agentes de la CIA participaron junto con elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), perteneciente a la Fiscalía local.