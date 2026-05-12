Realiza GOECHI jornada de intervención en COBACH 10

Se supervisaron mochilas, aulas, y áreas de uso común, para identificar y retirar objetos no académicos, que puedan significar un riesgo

Procedimiento se realiza con total apego y respeto a los derechos humanos

Elementos del Grupo de Orientación Escolar Chihuahuense (GOECHI), de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), llevó a cabo una intervención para la prevención y protección de la seguridad de la comunidad educativa, en el Plantel 10 del Colegio de Bachilleres de Chihuahua

Este martes 12 de mayo, las y los agentes ministeriales, con el apoyo del personal docente, y de binomios caninos de la Unidad de Búsqueda y Rastreo K9, recorrieron las instalaciones del COBACH, ubicadas en la calle Avenida Abolición de la Esclavitud, número 8501, de la colonia Ejido Nombre de Dios.

El recorrido consistió en inspeccionar las mochilas del alumnado, las aulas y las áreas de uso común, para identificar y retirar objetos no académicos, que puedan significar un riesgo.

En la intervención también participación madres y padres de familia, que conforman la Brigada Escolar, así como visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Cabe señalar que todas las personas que intervinieron en esta estrategia, reconocieron y avalaron el compromiso de la AEI, a través del GOECHI, para salvaguardar la integridad de la comunidad escolar, con total apego y respeto a los derechos humanos.

La Fiscalía General del Estado y la Agencia Estatal de Investigación, trabajan desde todos los frentes en la prevención de los delitos e impulsar la cultura de la paz y la legalidad.