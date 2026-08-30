Reaparece Peña Nieto en boda junto al empresario israelí señalado de sobornar al expresidente para la compra de Pegasus

El expresidente mexicano Enrique Peña Nieto fue captado esta semana en la boda del cantante israelí Omer Adam y Sacha Israelovich, que se celebró en Portofino, Italia.

El exmandatario se sentó en la ceremonia junto al empresario Avishai Neriah, quien afirmó que junto con Uri Ansbacher sobornaron al mexicano con 25 millones de dólares.

Según una publicación del medio israelí The Marker, los empresarios actuaron como intermediarios comerciales entre empresas de Israel y el gobierno mexicano. Entre ellos con la compañía NSO para la venta del software Pegasus.

Las imágenes fueron difundidas en redes sociales y se aprecia al mexicano de traje color negro, con una kipá en tonos beige.

Según medios locales, Omer Adam y Sacha Israelovich se casaron en un castillo privado de Portofino, con millonarios y cantantes como invitados, además del político mexicano.

El video fue tomado durante la presentación del cantante jasídico Motty Steinmetz, que según publicaciones locales, Omer Adam es su admirador.

En un momento se hace un paneo hacia el público en donde se deja ver que el expresidente Peña Nieto se encuentra en las primeras filas y junto a él se encuentra Avishai Neria, según identificó The Marker.

Según un arbitraje Avishai Neriah y Uri Ansbacher “invirtieron conjuntamente” 25 millones de dólares entre el 2012 y 2018 a cambio de contratos en la administración de Peña Nieto.

La nota fue difundida por The Marker, en donde Gur Meggido señala que en los documentos que se presentaron ante el tribunal no se específica de que forma se “invirtió” el dinero al expresidente Peña Nieto, ni cuanto le correspondía cada empresario. Sin embargo, especialistas consultados por el medio indicaron que probablemente el dinero se pudo haber destinado a la campaña de Peña Nieto para llegar a la presidencia.