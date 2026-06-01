Llama JMAS Chihuahua a respetar horarios de riego para evitar desperdicio de agua

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua llama a la ciudadanía a respetar los horarios y días establecidos para el riego de plantas, árboles y áreas verdes en los hogares durante esta temporada de calor, con el fin de lograr un mejor aprovechamiento del recurso hídrico y evitar el desperdicio.

Los horarios marcados son entre 7 de la noche y 7 de la mañana, mientras que los días permitidos son de domingo a viernes. El sábado no está autorizado, ya que es el día de la semana que se consume más agua, debido a que se intensifican las labores de limpieza en los domicilios.

Las viviendas cuyo numeral termina en 0, 2, 4, 6 y 8, pueden regar los días lunes, miércoles y viernes; en tanto que a las que tienen terminación en 1, 3, 5, 7 y 9, les corresponde los martes, jueves y domingo.

En las 12 horas permitidas, las áreas verdes tienen una mejor absorción del agua, al contrario de cuando el sol se encuentra más presente, que se evapora y no es aprovechada al 100 por ciento, además de que las gotas provocan un efecto “lupa” que ocasiona que las plantas se quemen.