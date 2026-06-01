Preocupante, presencia de ministros en actos partidistas; de poco le sirve a México una Corte que aplaude al Poder Ejecutivo: Kenia López Rabadán

Cuando quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia aparecen en actos políticos de una fuerza partidista, se compromete la percepción de independencia judicial, advirtió la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán.

La Suprema Corte debe mantener independencia, imparcialidad y distancia frente a los actos partidistas, sostuvo, al tiempo que afirmó que la división de poderes debe ser una garantía para todas y todos los ciudadanos y no acompañamiento político.

López Rabadán informó que, como presidenta de la Cámara de Diputados, no recibió invitación para asistir al evento en el Monumento a la Revolución, “precisamente porque se trató de un acto de carácter político-partidista, no un evento de Estado. Y por esa misma razón resulta preocupante la presencia de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un evento de esa naturaleza”, insistió.

Este fin de semana, dijo, quedó claro el dilema que enfrenta México: de un lado está la visión de un gobierno que parece más preocupado por proteger políticamente a personas señaladas por presuntos vínculos con el crimen organizado, que por investigar a fondo esos señalamientos.

Y, por otro, está la visión de una gobernadora que enfrenta al crimen, que destruye narcolaboratorios, que protege a las familias y que entiende que la seguridad se defiende con decisión, expuso.

“Ese es el contraste de fondo: mientras hay quienes combaten al crimen organizado con acciones, hay quienes prefieren confrontar a la oposición, evadir responsabilidades y tensar innecesariamente la relación con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial y el país donde viven millones de mexicanas y mexicanos”, abundó.

En lugar de acusar intervención extranjera, dijo, el gobierno debería investigar, detener y sancionar conforme a la ley a quienes, desde la política, hayan permitido o promovido la injerencia del crimen organizado en la vida pública del país.

“Nosotros planteamos un país en orden, en paz, para todos los mexicanos, y que mejore la vida de los más pobres con una economía que funcione. Por otro lado, hay quienes defienden narcotraficantes y al hacerlo, ponen en riesgo la estabilidad económica y hasta el T-MEC. Esa complicidad le va a salir muy cara al país”, lamentó.

La soberanía, aseveró, no se defiende encubriendo señalamientos graves, sino con Estado de derecho, combatiendo al crimen organizado y protegiendo a las familias mexicanas.

El debate es en qué país queremos y para quién queremos trabajar, planteó, y precisó que un gobierno que le da el privilegio de la impunidad a los narcotraficantes no puede argumentar que está protegiendo a las personas, ni a la soberanía, ni al país.

“Por eso hoy el llamado es claro: México necesita Estado de derecho, no pactos de impunidad; necesita seguridad, no discursos de evasión; necesita cooperación internacional, no confrontación política; necesita una Suprema Corte independiente, no una justicia alineada al poder”, indicó en entrevista con medios de comunicación previa a la sesión de la Comisión Permanente.