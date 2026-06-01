Detiene SSPE a 348 presuntos delincuentes en mayo; puntualiza Loya éxito en labor policial

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) logró la detención de 348 presuntos delincuentes durante el mes de mayo, entre ellos 38 señalados por vínculos a homicidios dolosos en el estado, además del aseguramiento de armas, droga y vehículos vinculados a actividades delictivas.

Lo anterior fue dado a conocer por el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, al presentar los resultados operativos correspondientes al mes de mayo.

De las personas detenidas, el 333 fue arrestado por delitos del fuero común y 15 por ilícitos del fuero federal, mientras que el resto correspondió a faltas administrativas detectadas durante los operativos preventivos y de vigilancia.

Loya Chávez subrayó la captura de 38 objetivos presuntamente relacionados con al menos 18 homicidios dolosos consumados y dos casos de homicidio en grado de tentativa, lo que representa un avance significativo en las investigaciones y acciones para combatir la violencia en el estado.

En materia de armamento, los operativos permitieron el aseguramiento de 23 armas de fuego de distintos calibres, 93 cargadores y más de 2 mil 300 cartuchos útiles, evitando que estos instrumentos continuaran siendo utilizados para la comisión de delitos.

Asimismo, gracias al trabajo coordinado entre los elementos operativos y el personal que monitorea desde los subcentros regionales y la Plataforma Centinela, fueron asegurados 85 vehículos relacionados con hechos delictivos y recuperadas 23 unidades con reporte de robo vigente.

En el combate al narcomenudeo y al tráfico de drogas, la SSPE aseguró 21 dosis de fentanilo, 180 gramos de cocaína, 1.6 kilogramos de cristal y 33 kilogramos de marihuana, retirando estas sustancias de circulación y evitando su distribución en distintos puntos de la entidad.

Gilberto Loya destacó que estos resultados reflejan el fortalecimiento de las capacidades operativas y tecnológicas de la corporación, así como la coordinación permanente entre las distintas áreas de la Secretaría para identificar, localizar y detener a quienes atentan contra la seguridad de las familias chihuahuenses.

La SSPE reiteró su compromiso de continuar impulsando acciones estratégicas para preservar el orden público y fortalecer la paz en todo el territorio estatal mediante el uso de inteligencia, tecnología y presencia operativa.