Golea y elimina Japón a Túnez

El partido mil de los Mundiales tuvo un solo protagonista en la cancha del Gigante de Acero. Japón mostró músculo al golear 4-0 a un débil equipo de Túnez, incluido un doblete de Ueda, para conseguir su primer triunfo en la Copa del Mundo 2026.Con la victoria, el equipo de Asia llegó a 4 puntos, para colocarse en el segundo lugar del Grupo F, solo por detrás de Países Bajos, mientras que las Águilas del Cartago se despidieron de la competición.

Los nipones le pusieron número al marcador apenas a los cuatro minutos, cuando Keito Nakamura desbordó por derecha, mandó un centro raso al área, donde Daichi Kamada utilizó el recurso de rematar de taquito, para mandar la esférica a las redes y hacer el 1-0 del encuentro.El conjunto asiático era amo y señor del balón, tocando a lo largo y ancho del campo, haciendo que los tunecinos hicieran el desgaste de correr detrás de la pelota, esperando el momento exacto de realizar un ataque punzante al área de los africanos.

Información tomada de Agencia Reforma