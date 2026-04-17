Realiza Unión Ganadera Regional de Chihuahua su XC Asamblea General Anual Ordinaria

La Unión Ganadera Regional de Chihuahua realizó su XC Asamblea General Anual Ordinaria, en la que se presentó el informe de actividades realizadas durante el último año por parte del Consejo Directivo 2025-2028.

El evento fue encabezado por el presidente, Lic. Álvaro Iván Bustillos Fuentes; el secretario, Sr. Florencio Ramos Quevedo; el tesorero, Lic. Benito Fernández Mesta, vía remota; el presidente del Consejo de Vigilancia, Sr. Jorge Varela Vázquez; el representante ante la CNOG, Lic. Carlos Ramos Valenzuela; así como el director general de Salud Animal de SENASICA, Doctor Gabriel Ayala Borunda, y el secretario de Desarrollo Rural, Ing. Mauro Parada Muñoz.

El presidente del organismo, Lic. Álvaro Iván Bustillos Fuentes, afirmó durante el año 2025, la voluntad y tenacidad de los ganaderos se ha puesto a prueba por un prolongado tiempo, debido a los retos relacionados con el cierre de la exportación del ganado en pie, los embates de la naturaleza, así como de índole político y de seguridad.

Ante ello, afirmó que la búsqueda de alternativas no ha cesado. “Hemos tocado todas las puertas necesarias para poder lograr restablecer el comercio de ganado en pie a Estados Unidos y además hemos estado construyendo puentes de entendimiento en un mercado binacional que se necesita mutuamente para ser más competitivo”.

Bustillos Fuentes destacó que es tiempo de estar más unidos que nunca para poder mantener fuerte al gremio, del que dependen miles de familias que forman parte de esta cadena productiva. “Sigamos dando la batalla, sin rendirnos, como hasta ahora hemos hecho”, expresó.

Asimismo, agradeció el trabajo del actual Consejo Directivo 2025-2027, quienes han trabajado de forma permanente a lo largo de este año y cuyas aportaciones y trabajo, engrandecen al organismo, así como a los colaboradores.

Durante la asamblea se rindió un minuto de silencio en memoria de Ing. Gerardo López Palacios, gerente de Operaciones, acaecido hace unos días, a quien se recordó como un hombre que trabajó siempre sobre la profesionalización.

Dentro del protocolo, fue presentado el informe de Tesorería, por parte del Lic. Benito Fernández Mesta, entregando un balance y auditoría con resultado positivo.

Por su parte, el presidente del Consejo de Vigilancia, Sr. Jorge Varela Vázquez, informó que se ha ejercido una representación firme, responsable y alineada a los intereses superiores de los socios, privilegiando en todo momento la unidad del gremio, el orden institucional y la defensa de la actividad pecuaria en el estado de chihuahua.

Asimismo, detalló que durante esta gestión, se ha procurado que cada acción emprendida se conduzca bajo principios de transparencia, legalidad y rendición de cuentas, garantizando que la toma de decisiones y el uso de los recursos estén plenamente respaldados y sean verificables a través de los informes presentados por la presidencia y las distintas áreas operativas de este organismo.

Como parte del evento, se presentaron propuestas por parte de delegados y presidentes de Asociaciones Ganaderas Locales, en beneficio de los socios de las mismas.