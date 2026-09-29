Realiza SSPE traslado aeromédico de recién nacido de Ciudad Juárez a Chihuahua

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por Gilberto Loya, en colaboración con la Secretaría de Salud y la Coordinación Estatal de Protección Civil, realizó este martes el traslado aeromédico de un recién nacido de Ciudad Juárez a la ciudad de Chihuahua, debido a complicaciones respiratorias que requieren atención especializada.

El traslado se efectuó durante la tarde de este martes, desde el Hospital de la Mujer en Ciudad Juárez hacia el Hospital Infantil de Especialidades en la capital del estado, donde el menor continuará bajo atención y monitoreo médico especializado.

De acuerdo con los médicos tratantes, el infante de 9 días de nacido, presenta dificultades respiratorias, por lo que se determinó la necesidad de trasladarlo a una unidad hospitalaria con las condiciones necesarias para brindarle atención especializada.

Como parte de las acciones impulsadas por Gilberto Loya, la SSPE mantiene coordinación con las instituciones de salud y de protección civil para facilitar traslados aeromédicos cuando las condiciones de los pacientes requieren atención que no puede ser proporcionada en su lugar de origen.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado refrenda su compromiso de mantener la coordinación interinstitucional y poner a disposición sus capacidades operativas y de traslado para contribuir a la atención oportuna de situaciones que requieran apoyo especializado en beneficio de la ciudadanía.