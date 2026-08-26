Realiza búsqueda y pega de pesquisas de dos masculinos desaparecidos en Ascensión

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, implementaron un operativo en el municipio de Ascensión, como parte de las acciones permanentes para localizar a dos personas que cuentan con reporte de ausencia.

Las personas buscadas son Kevin Alberto Díaz Merendon, de 18 años, quien fue visto por última vez, el 29 de julio del 2026 y Jonathan Daniel González Arámbula, de 23 años de edad, de quien se no se sabe su paradero desde el día 05 de agosto del 2026, ambos en Puerto Palomas de Villa.

Las acciones realizadas por la Unidad de Personas Ausentes y/o Extraviadas, se llevaron a cabo en lugares públicos y concurridos del municipio en mención, e incluyeron la pega de pesquisas de los ausentes con el propósito de ampliar la posibilidad de obtener información que contribuya a dar con su paradero.

Las diligencias, continuarán de manera aleatoria en diversos sectores de la región, por lo que se solicita la colaboración ciudadana, para que, en caso de contar con información relevante, se comunique al número de emergencia 911 o al 089 de Denuncia Anónima.