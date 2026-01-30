Real Madrid, por la revancha ante Benfica; así se jugarán los playoffs de la Champions

El Real Madrid tuvo un déjà vu. Volverá a enfrentarse al Benfica portugués, en la eliminatoria de dieciseisavos de final (play-offs) de la Liga de Campeones, luego del sorteo celebrado este viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza). El Atlético de Madrid se medirá al Brujas.

Los blancos disputarán el encuentro de ida en el estadio La Luz de Lisboa entre el 17 y 18 de febrero y la vuelta tendrá lugar en el Santiago Bernabéu el 24 o 25.

Los merengues van a reencontrarse con el Benfica, después de la derrota 4-2 en Lisboa el pasado miércoles, resultado que implicó la salida del top ocho del conjunto blanco.

El partido marcará también la actualidad del proyecto que encabeza el ex futbolista Álvaro Arbeloa, quien tendrá una oportunidad temprana de revancha frente a José Mourinho, otra vez protagonista al volver al Bernabéu por primera vez desde que abandonó el club en 2013.

El resto de las series quedaron definidas de la siguiente manera: Juventus-Galatasaray, Dortmund-Atalanta, Mónaco-PSG, Qarabag-Newcastle, Olympiacos-Leverkusen y Bodo/Glimt-Inter.