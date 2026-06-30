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En China, profesores destrozan decenas de celulares delante de estudiantes; buscan disuadir de llevar móviles a la escuela

Profesores de la escuela Jinghuayuan, en la provincia de Hunan (China), destruyeron a martillazos decenas de teléfonos móviles no reclamados delante de los estudiantes.

El video se viralizó rápidamente en redes sociales. Según medios locales, que citan un comunicado de la escuela, los dispositivos habían sido confiscados a alumnos y llevaban años sin ser reclamados. La acción buscaba disuadir a los estudiantes de llevar sus móviles a la escuela.

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