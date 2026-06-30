En China, profesores destrozan decenas de celulares delante de estudiantes; buscan disuadir de llevar móviles a la escuela

Profesores de la escuela Jinghuayuan, en la provincia de Hunan (China), destruyeron a martillazos decenas de teléfonos móviles no reclamados delante de los estudiantes.

🇨🇳📱🔨Escuela china realiza ‘ejecución’ pública de móviles confiscados pic.twitter.com/qHSwEOSBqP — Sepa Más (@Sepa_mass) June 29, 2026

El video se viralizó rápidamente en redes sociales. Según medios locales, que citan un comunicado de la escuela, los dispositivos habían sido confiscados a alumnos y llevaban años sin ser reclamados. La acción buscaba disuadir a los estudiantes de llevar sus móviles a la escuela.