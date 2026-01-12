Real Madrid anuncia salida de Xabi Alonso tras caída en la Supercopa

El Real Madrid anunció hoy que Xabi Alonso deja de ser director técnico del club por “mutuo acuerdo”, menos de 24 horas después de que ‘los merengues’ perdieran la final de la Supercopa de España 3-2 ante su acérrimo rival el Barcelona.

“Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa”, explicó el equipo de futbol en un comunicado.

El también ex jugador español y campeón del mundo en 2010, llegó al Madrid en junio pasado procedente del Bayer Leverkusen, donde llevó a que el equipo alemán ganara su primera Bundesliga.

Minutos después, el Real informó que su nuevo timonel será Álvaro Arbeloa, quien hasta hace unos meses dirigía al Castilla y también fue jugador merengue entre 2009 y 2016, en 238 partidos oficiales.