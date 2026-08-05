Ramírez Bedolla busca restablecer exportación de aguacate; suspensión de EU fue por operativos recientes, dice

Morelia, Mich. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que ya se trabaja con el área de seguridad de la Embajada de Estados Unidos, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Seguridad estatal, para restablecer a la brevedad las operaciones de exportación de aguacate en Michoacán.



El mandatario explicó a través de un comunicado que la suspensión temporal de las inspecciones por parte de los Oficiales Regulatorios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), responde a medidas preventivas por el gobierno estadunidense “para salvaguardar la integridad de sus colaboradores”.



Bedolla detalló que esta decisión del país vecino ocurre bajo un contexto de operativos de seguridad recientes en la entidad.



“En el estado se mantiene un combate frontal contra la extorsión mediante un despliegue operativo constante, enfocado en desarticular redes criminales e incrementar la detención de presuntos implicados”, dijo.



Entre estas acciones destacó la detención el pasado sábado de Alfonso N, alias “La Quiringua”, identificado como uno de los principales operadores delictivos en los municipios de Los Reyes, Peribán, Tocumbo, Cotija y Tingüindín, vinculado a delitos de extorsión y distribución de sustancias ilícitas.



Además, el gobernador resaltó el impacto económico que posee el sector aguacatero, al recordar que la industria agroexportadora genera alrededor de 200 mil empleos en la entidad.



Finalmente, recordó que en 2002 se vivió una situación similar, donde Estados Unidos suspendió la importación del aguacate, “logramos resolver de manera positiva y estoy seguro de que lo volveremos a hacer”, concluyó.