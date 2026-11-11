Raiders declaran quarterback titular a Fernando Mendoza

El entrenador en jefe de Las Vegas Raiders, Klint Kubiak, anunció que Fernando Mendoza es el nuevo quarterback titular del equipo luego del canje del veterano Kirk Cousins a los Minnesota Vikings.

Fernando Mendoza había sido suplente en las primeras nueve semanas de la temporada y solo vio acción en la derrota de la Semana 5 frente a los New England Patriots, ingresando al final de la paliza 45-17 en lugar de Cousins. Fernando Mendoza completó seis de ocho pases para 48 yardas sin touchdowns ni intercepciones.

Kubiak añadió que Mendoza demostró estar listo, no solo física sino también mentalmente. Este martes, Mendoza estuvo en las instalaciones del equipo estudiando para su primer partido como titular, el domingo ante los Seattle Seahawks.

“Se esfuerza mucho”, sostuvo Kubiak. “Sus compañeros saben lo bien preparado que está. No son solo palabras; lo ha demostrado en el campo de entrenamiento”.

Kubiak comentó que sabía que este momento llegaría, aunque no tenía claro exactamente cuándo.

Aidan O’Connell será el quarterback suplente de los Raiders.