Rafa Márquez visita a los Pumas; evalúa futuros talentos para la selección

El director técnico de la selección mexicana, Rafael Márquez, visitó este miércoles las instalaciones de Pumas como parte de su gira de trabajo y seguimiento de la Liga MX. Su asistencia tuvo el objetivo de observar el trabajo que el timonel universitario, Esteban Solari, realizaba con la escuadra auriazul y los talentos mexicanos para futuros llamados al Tri.

Márquez fue acompañado por Enrique Nieto, vicepresidente de selecciones nacionales, así como Duilio Davino, director deportivo de la escuadra mayor, y su auxiliar técnico Vidal Paloma. Por parte de los Pumas, el presidente del club, Luis Raúl González, y el vicepresidente, Antonio Sancho estuvieron presentes en el recorrido.

Al final de la conversación entre los directivos del Tri y los Pumas, hicieron un intercambio de playeras que conmemora la gira que realiza el ex zaguero del Barcelona, con el objetivo de establecer comunicación y acercamiento con los 18 clubes que conforman la Liga MX.

El estratega Márquez ha visitado los centros de entrenamiento de los equipos de la liga de futbol del país desde asumir el puesto de entrenador de la mayor. Su visita más reciente fue con el Atlante.