Rafa Márquez mantiene la calma ante la falta de triunfos con la Selección

A Rafael Márquez no le obsesiona obtener su primera victoria como técnico de la Selección Mexicana.

A pesar de no haber podido ganar en sus dos primeros partidos como estratega del Tri, el “Kaiser” señaló que no tiene ninguna “ansia” de obtener este resultado positivo, pues su prioridad está enfocada en el funcionamiento colectivo durante esta fecha FIFA.

Como lo dije desde un principio, esto es un proceso. Hay que tratar de seguir trabajando, de seguir mejorando. Ojalá que en este partido veamos mejoras en ciertas fases del juego. Pero no, ansias la verdad es que no, o sea, estoy muy tranquilo del trabajo que se está realizando”, agregó.

La tercera oportunidad para que Márquez registre su primera victoria será nada menos que contra Estados Unidos, un combinado con el que se ha generado una gran rivalidad durante las últimas décadas, misma en la que el ex defensor mexicano estuvo presente en varios capítulos.

Información de Agencia Reforma