Pronostican fin de semana nublado, con lluvias aisladas y rachas de viento de 35 km/h en Chihuahua

La Coordinación Municipal de Protección Civil pronosticó para este fin de semana temperaturas máximas de entre 22 y 24 grados centígrados en la ciudad de Chihuahua, con cielo mayormente nublado, probabilidad de lluvias de hasta 19 por ciento y rachas de viento que podrían alcanzar los 35 kilómetros por hora.

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este sábado 3 de octubre se espera una temperatura máxima de 24 grados y mínima de 16, con cielo mayormente nublado y 14 por ciento de probabilidad de lluvia. Los vientos oscilarán entre los 5 y 15 kilómetros por hora, con rachas de hasta 35 kilómetros por hora.

Para el domingo 4 de octubre se prevé un descenso en la temperatura, con una máxima de 22 grados y mínima de 16, cielo nublado y una probabilidad de precipitaciones del 19 por ciento. Las condiciones de viento se mantendrán con velocidades de entre 5 y 15 kilómetros por hora y rachas de hasta 35 kilómetros por hora.

Ante este panorama, Protección Civil Municipal exhortó a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales y tomar precauciones, especialmente al conducir y al transitar por zonas donde haya árboles, espectaculares u otras estructuras que pudieran representar un riesgo por las ráfagas de viento.

La dependencia recordó que, ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al número 9-1-1.