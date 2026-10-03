Celebra Iron Maiden sus 50 años con show en el Estadio GNP

Iron Maiden celebró sus años de trayectoria en el Estadio GNP, donde demostró que mantiene una legión de seguidores construida en su historia que se sostiene en riffs, personajes, relatos y una identidad propia que pasa de generación en generación.

Bruce Dickinson (voz), Steve Harris (bajo y coros), Dave Murray (guitarra), Adrian Smith (guitarra y coros) Janick Gers (guitarra) y Simon Dawson (batería que suple a Nicko McBrain en las giras) arribaron al escenario a las 21:07 horas como parte de su Run For Your Lives World Tour.

Los primeros acordes rebotaron en el recinto, el público reconoció un ritual que lleva cinco décadas perfeccionándose: puños en alto, cabezas al ritmo de la música y una marea negra que espera a sus viejos himnos como “Wrathchild”.

“Hola, Ciudad de México”, saludó Bruce Dickinson mezclando el español con el inglés mientras la gente levantaba las manos para ovacionarlo.

Información de Agencia Reforma