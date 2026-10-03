Despiden de aerolínea a piloto que protagonizó ataque durante un vuelo

El piloto de Flydubai señalado por atacar a otro durante un vuelo con destino a Tel Aviv, fue separado el año pasado de un programa de capacitación de Oman Air por preocupaciones por sus opiniones extremistas, según fuentes citadas por CNN.

Una fuente diplomática regional familiarizada con el caso dijo que el sospechoso fue retirado del programa de entrenamiento debido a preocupaciones sobre sus ideas radicales.

Posteriormente, fue asignado a otro puesto dentro de Oman Air, de acuerdo con la misma fuente.El piloto es ciudadano de Omán, nació en Emiratos Árabes Unidos y es hijo de un padre omaní y una madre siria, según otra fuente consultada por CNN.

El sospechoso ha vivido durante varios años en Emiratos Árabes Unidos y su identidad también fue confirmada por un funcionario israelí.

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