¿Quieres pavimentar tu calle? Acércate al programa de coparticipación del Municipio

El Gobierno Municipal, a través del Consejo de Urbanización Municipal (CUM), invita a los ciudadanos que quieran pavimentar sus calles a ser parte del programa de coparticipación 50/50.

Lo anterior desde las oficinas del CUM ubicadas calle Cuarta y Ochoa número 3610, en colonia Santa Rosa. Deberán llenar la solicitud, firmada por los vecinos, para iniciar el procedimiento y dejar por escrito el interés de pavimentar, para después realizar una junta con los solicitantes en donde los promotores brindarán información y explicarán el proceso.

Para esto, se mide la calle y el frente de cada casa para realizar el presupuesto, de esta forma el ciudadano comienza a dar su aportación y al momento de alcanzar el porcentaje previsto, y contando con el 80 por ciento de participación vecinal, el CUM inicia con la pavimentación con todos los gastos necesarios.

A su vez los vecinos podrán liquidar el saldo pendiente en las parcialidades convenidas, con pagos que se pueden realizar a los promotores, en línea y en las mismas oficinas del CUM.

Para más información, se pueden comunicar al 614-410-90-09 o al 072 y un promotor les brindara la información.