Quiere Morena destruir la Constitución a placer: De la Peña por reforma electoral

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda indicó que lo que Morena pretende con la reforma electoral es secuestrar la mayoría calificada en el Congreso del Estado para seguir destruyendo a placer la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal y como lo hicieron con el Poder Judicial: “por más que lo disfracen de reducción de costos y de beneficio para la población”.

Mencionó que no hay un ejemplo de algo que funcione en Morena y lanzó una pregunta al diputado Cuauhtémoc Estrada para que explique cuál es la acción de gobierno, la obra de infraestructura, o la soluciómn más relevante que Morena ha aportado al Estado de Chihuahua.

“Ellos ejercen su derecho a la crítica, el cual yo respeto, pero la verdad es que no aportan soluciones. El Gobierno Federal ha abandonado a Chihuahua desde hace siete años y a ellos se les llena la boca con criticar los avances del gobierno de Maru Campos. Entonces, creo que bien les valdría mejor concentrarse en trabajar y traerles algunas soluciones o resultados a los chihuahuanes”.