Quedan prensados dos jóvenes tras fuerte choque en la Lombardo Toledano; los reportan graves

Un aparatoso accidente registrado durante la madrugada de este viernes sobre la avenida Lombardo Toledano dejó como saldo a dos jóvenes lesionados de gravedad, luego de quedar atrapados entre los fierros de una pickup que se impactó contra un camión maquilador y uno de los pilares de un puente.

El percance ocurrió cuando el conductor de una Ford Ranger, modelo atrasado, de aproximadamente 25 años de edad, circulaba en sentido de sur a norte y, a la altura de una gasolinera, perdió el control del volante, impactándose primero de manera lateral contra un camión de transporte de personal de la empresa Sofi, identificado con el número económico 2M-434.

Tras el primer impacto, la pickup continuó su trayectoria hasta estrellarse de frente contra uno de los pilares del puente ubicado en el sector, quedando sus ocupantes atrapados en el interior de la cabina.

Ante la magnitud del accidente, paramédicos de URGE, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y equipos de emergencia acudieron al lugar y utilizaron herramientas hidráulicas para realizar las maniobras de rescate y extraer a los dos jóvenes, quienes presuntamente viajaban en estado de ebriedad. Ambos fueron trasladados de emergencia al Hospital Morelos del IMSS, donde quedaron internados en calidad de graves.

Agentes de la Policía Vial se hicieron cargo del peritaje y del croquis correspondiente para deslindar responsabilidades. Asimismo, se informó que la pickup no contaba con seguro, mientras que el camión maquilador presentó daños en uno de sus costados.