Quedan dos años de vida al Relleno Sanitario, urge se resuelva caso Mápula: De Lamadrid

José Luis De Lamadrid Téllez, director de Servicios Públicos del Municipio celebró que ya pusieran plazo desde el Primer Juzgado de Distrito para definir el si o no del terreno Mápula, lugar que desde 2023 se previó, zona para un nuevo Relleno Sanitario.



”Qué es lo que nosotros queremos y qué es lo que nosotros creemos, que ya la juez debe de tomar esta definición. Decidir quién tiene la razón y pues para nosotros es muy importante tomar ya esta definición”.

Insistió el funcionario capitalino que el actual relleno sanitario no es infinito y tiene una vida útil actual de entre el 30 al 34%, lo que quiere decir que le quedan por lo menos otros dos años de vida.



Concluyó dejando claro que la ciudad ya merece tener un proyecto a futuro, que exista esa seguridad en la que ya se tiene otro lugar donde se irán las miles de toneladas de basura.