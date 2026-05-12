Un perro policía guía el rescate de un hombre de 96 años

Un hombre de 96 años, reportado como desaparecido en el condado de Hillsborough (Florida, EE.UU.), fue localizado gracias a la gran labor de un perro policía llamado Boomer.

🦮HCSO K-9 Locates Missing and Endangered Person 🦮

A 96-year-old man has been safely located thanks to the great work of #teamHCSO. On May 9, 2026, deputies responded to the 18000 block of 4th Street Southeast in Lutz after Ray Cornett was reported missing. With multiple… pic.twitter.com/Gl77ZfKizG — HCSO (@HCSOSheriff) May 10, 2026

El sabueso rastreó un objeto personal del desaparecido, Ray Cornett, captó el rastro y guió a los oficiales corriendo hacia un bosque denso.

Finalmente, Cornett fue hallado el pasado sábado. Se encontraba inmóvil y atascado entre la maleza, a unos 200 metros de su casa. Fue devuelto a su hogar sano y salvo.