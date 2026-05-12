Un perro policía guía el rescate de un hombre de 96 años

Un hombre de 96 años, reportado como desaparecido en el condado de Hillsborough (Florida, EE.UU.), fue localizado gracias a la gran labor de un perro policía llamado Boomer.

El sabueso rastreó un objeto personal del desaparecido, Ray Cornett, captó el rastro y guió a los oficiales corriendo hacia un bosque denso.

Finalmente, Cornett fue hallado el pasado sábado. Se encontraba inmóvil y atascado entre la maleza, a unos 200 metros de su casa. Fue devuelto a su hogar sano y salvo.

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