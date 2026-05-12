España confirma un positivo por hantavirus entre los pasajeros del MV Hondius en cuarentena

Tras una segunda prueba PCR, el Ministerio de Sanidad de España confirmó un positivo por hantavirus entre los 14 pasajeros españoles que viajaban en el crucero MV Hondius, donde el mes pasado se desató un brote de esa enfermedad.

El paciente positivo fue trasladado a Madrid, junto con el resto de sus connacionales. El grupo fue ingresado en el hospital militar Gómez Ulla, donde se encuentran cumpliendo cuarentena.

El hombre ha comenzado a tener síntomas compatibles con la enfermedad este lunes. “Febrícula y síntomas respiratorios leves, aunque actualmente se encuentra estable y sin empeoramiento clínico evidente”, ha comunicado el Ministerio.