“Las mujeres de Juárez le dan norte a todo México”: Bonilla reconoce a madres juarenses

El festejo organizado por la diputada Xóchitl Contreras

Más de 500 madres juarenses se reunieron en el festejo organizado por la diputada Xóchitl Contreras, donde el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, reconoció la fuerza, carácter y entrega de las mujeres fronterizas, a quienes describió como ejemplo para todo el país.

En un ambiente de convivencia, música y cercanía, Bonilla convivió con las asistentes y dedicó un mensaje especial a las madres de Ciudad Juárez, destacando el esfuerzo diario con el que sostienen a sus familias y enfrentan las dificultades.

“Gracias mamás de Juárez por no rendirse nunca, por darle ejemplo a todos y todas, por sacar fuerza quién sabe de dónde en los momentos más difíciles”, expresó.

Durante su intervención, el alcalde aseguró que la fortaleza de las mujeres fronterizas distingue a Juárez en todo México.

“Las mujeres de Juárez son las que le dan norte a todo México”, afirmó ante las asistentes.

Marco Bonilla destacó que en esta frontera hay mujeres “bien fregonas”, que trabajan, cuidan a sus hijos y mantienen unido el hogar aun en medio de jornadas difíciles y momentos complicados.

“Aquí en Juárez hay mamás que se levantan antes que salga el sol y no paran hasta la noche… y todavía llegan a cuidar, escuchar, abrazar y resolverlo todo”, señaló.

Por su parte, la diputada Xóchitl Contreras agradeció la presencia de las cientos de asistentes y reiteró que este encuentro fue preparado para reconocer a las madres juarenses por su entrega diaria y el papel fundamental que desempeñan en sus familias y en la comunidad.

Al evento acudieron también el dirigente estatal del PAN en Juárez, Ulises Pacheco; el recaudador de rentas Raúl García Ruiz; Marisela Terrazas; así como distintos liderazgos y representantes de la frontera.

La celebración estuvo marcada por momentos de convivencia y reconocimiento para las mujeres que todos los días sostienen a Juárez desde sus hogares, sus trabajos y sus familias.